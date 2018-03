Zeventig Zillenweg tijdelijk enkelrichting

Ham - De werken aan de verlenging van de expresweg N73 vorderen goed. Zodra de werken aan het fietspad langs de Zeventig Zillenweg afgerond zijn, starten de wegeniswerken voor de heraanleg van het kruispunt met Wasseven en de Olmsesteenweg. De werken op het kruispunt starten op maandag 26 maart en zullen in verschillende fases gebeuren.

De Zeventig Zillenweg wordt vanaf dan tijdelijk enkelrichting tussen Wasseven en Black & Decker. Tot het bouwverlof kan je dus enkel nog rijden in de richting van Tessenderlo/autostrade. Vanop de Zeventig Zillenweg afslaan richting Wasseven of de Olmsesteenweg is ook niet meer mogelijk. Fietsers kunnen wel nog in beide richtingen rijden en de zijstraten gebruiken. Verkeer dat via Ham naar Beringen-Mijn wil, rijdt best om via Geneberg.