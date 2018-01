Afhaalmomenten tegoed huisvuilzakken

Ham - Elk gezin dat op 1 januari 2018 gedomicilieerd is in Ham betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die je vanaf 5 februari kan afhalen in één van de verschillende afhaalpunten of tijdens 4 bedeelmomenten bij de technische dienst.

Op de volgende locaties kan je vanaf 5/2/2018 je huisvuilzakken gaan afhalen:

Recyclagepark, Truibroek 16;

Spar Ham, Heidestraat 93;

Dagbladhandel Jamar, Stationsstraat 7;

Apotheek Poelman, Staatsbaan 128 D;



Bedelingsdagen gemeente.

De huisvuilzakken kan je ook bij de technische dienst (Dorpsstraat 19) afhalen tijdens volgende bedeeldagen:

Maandag 5 februari van 14.00 uur tot 19.00 uur

Maandag 12 februari van 14.00 uur tot 19.00 uur

Maandag 19 februari van 14.00 uur tot 19.00 uur

Maandag 26 februari van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Om je huisvuilzakken af te halen, heb je je elektronische identiteitskaart nodig. Vergeet deze dus zeker niet.

Extra afvalzakken aankopen kan ook bij:

Spar Ham: Grote en kleine huisvuilzakken, groenafval- en PMD zakken

Apotheek Poelman: Grote en kleine huisvuilzakken

Carrefour Market Oostham: Grote huisvuilzakken, groenafval- en PMD zakken

Andere situaties

Grofvuilsticker kan worden aangekocht bij de financiële dienst,

Tegoed n.a.v. een geboorte: afhalen bij de deelnemende handelaars,

Omruiling zakken met productiefout: via de technische dienst,

Omruiling rollen voor e-portemonnee punten: via de technische dienst,

Tegoeden o.w.v. medische redenen: technische dienst en OCMW.