Gasthof Kwaadmechelen decor voor ‘Tytgat Chocolat’

Ham - De voorbije zondagavonden kon iedereen genieten van ‘Tytgat Chocolat’, een nieuwe fictiereeks op Eén. ‘Tytgat Chocolat’ is een liefdesverhaal over een groep inpakkers van het gelijknamige fictieve chocoladebedrijf. Een deel van de scènes die draaien rond vrachtwagenbestuurders en hun omgeving zijn opgenomen in Gasthof Kwaadmechelen in Ham. Ook nu zondag is de reeks nog te bekijken op Eén.

De hoofdrollen van de serie worden gespeeld door acteurs van Theater STAP, een theatergezelschap dat werkt met een vast ensemble van professionele acteurs met een mentale handicap. Eén van de personages in de serie is Spijker. "Toen we tijdens een bepaalde opname zagen hoe ‘Spijker’, een Spijkerbier dronk in onze zaak, beseften we al snel dat we daar iets leuks mee konden doen want het ‘Spijkerbier’ bestaat blijkbaar echt”, zo ontdekte de zaakvoerder van Gasthof Kwaadmechelen Bart Van Engeland. “We zijn op zoek gegaan naar de brouwer van het bier en hebben die gevonden in Brugge. Vanaf deze week hebben we dit bier aanbieden in onze zaak en de opbrengst schenken we aan het goede doel, namelijk aan de vereniging Downsyndroom Vlaanderen, een vrijwilligersvereniging van ouders. We hebben hen al gecontacteerd en zij waren zeer gelukkig met het initiatief.”

Facebook

Het geheel zal gelinkt worden aan een fotoactie op Facebook waarbij de klanten die deze actie steunen zelf ook in de prijzen kunnen vallen. “Met de steun van firma’s uit buurt kunnen mooie prijzen gewonnen worden”, aldus nog Van Engeland. “Wie een spijkerbier besteld kan hiervan een foto posten op Facebook. De foto’s met de meeste likes vallen in de prijzen.”