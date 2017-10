Ham - Sinds 2 oktober is de Fazantenweg tussen de Heesterstraat en de Nijverheidsweg afgesloten door wegenwerken. Vanaf maandag 16 oktober wordt er ook gestart met de werken in de Heesterstraat.Doorgaand verkeer via de Fazantenweg is niet meer mogelijk. De Fazantenweg loopt dood richting de Nijverheidsweg. Voor het plaatselijk verkeer wordt er een omleiding voorzien via de Heerbaanstraat en de Merelstrraat. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken tegen eind februari 2018 afgerond.