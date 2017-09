KJV wil jeugd aan het lezen krijgen

Ham - KJV (Kinderjury Vlaanderen) sloot haar werkjaar in Ham af aan natuurreservaat De Rammelaars. Een zestigtal kinderen genoot er van allerlei leuke activiteiten en een film. "Op bepaalde tijdstippen komen kinderen ongeveer vijf keer per jaar samen om te praten over een aantal boeken", zo vertelt Stefan Bosmans van de Hamse bib. "Ondertussen is het nieuwe werkjaar weer van start gegaan en hebben een groot aantal kinderen zich weer ingeschreven."

“De boeken worden op een speelse manier uitgediept en besproken met leeftijdsgenoten. De oudere KJV’ers lezen de boeken zelf. In het eerste en tweede leerjaar worden de boeken voorgelezen in de klas.” Ondertussen heeft het voorbeeld van Ham heel wat opvolging gekregen. Waar Ham bijna de enige KJV-groep had in Limburg zijn er sinds dit seizoen nog negen nieuwe afdelingen gestart. Misschien kunnen we volgend jaar al uitkijken naar één groot Limburg KJV slotfeest.