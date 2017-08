Ham - In de Bremstraat in Ham hebben de begeleiders van speelpleinwerking Hampidoe weer gezorgd voor onvergetelijke momenten tijdens de voorbije zomervakantie. “Dagelijks gaat het om gemiddeld 100 kinderen die we een leuke namiddag bezorgen”, zo vertelt Lisa Debodinance, hoofdleiding bij Hampidoe. “In totaal beschikken we over een dertigtal begeleiders.”