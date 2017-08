Ham betaalt 25% van je Buzzy Pazz

Ham - Ham wil het gebruik van het openbaar vervoer promoten. Daarom komt het gemeentebestuur voor 25 % tussen bij de aankoop van een Buzzy Pazz. De korting wordt automatisch verrekend. Een Buzzy Pazz koop je bij de dichtstbijzijnde Lijnwinkel.

Wil je een Buzzy Pazz kopen voor één kind, dan moet je niets meenemen naar de Lijnwinkel. Wil je een Buzzy Pazz aankopen voor meerdere kinderen, dan heb je een attest van gezinssamenstelling nodig. Dit kan je aanvragen via ons e-loket. Zij kunnen dit doormailen of klaarmaken voor afhaling in het gemeentehuis.

Meer informatie en de tarieven vind je op de website van Buzzy.