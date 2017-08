TechnoSoccer terug naar zijn roots

Ham - In jeugdhuis De Stip werd er weer volop gevoetbald op TechnoSoccer, terwijl de dj's hun best deden om voor aangename dansmuziek te zorgen. "We hebben dit jaar voor een afgeslankte versie van het gebeuren gekozen", zo vertelt John Ooms van de Hamse sportdienst.

"TechnoSoccer was uit zijn voegen gebarsten en daarom hebben we besloten terug te keren naar het terrein aan jeugdhuis De Stip waar we één boardingveld hebben opgesteld. Er werd dit jaar dan ook maar gespeeld met tien ploegen, waarvan zowel de jongens als de meisjes van Chiro Genebos de wedstrijd hebben gewonnen. Nieuw dit jaar is wel dat er ook heel wat nevenanimatie was opgesteld voor de kinderen. We kijken terug op een geslaagde gezellige editie van TechnoSoccer en denken eraan om dit concept voor de volgende jaren te behouden.”