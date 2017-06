Ham - Om FairTrade Ham en de FairTradeproducten in de kijker te zetten, werd in de Hamse bibliotheek deze maand weer een Pop-Up Wereldwinkel open gehouden. “Ook de komende maanden zal elke tweede zaterdag van de maand deze Pop-Up Wereldwinkel ingericht worden in het Hamse VrijeTijdsPunt in de bibliotheek.”, zegt schepen Patrick Bosmans. “Deze is geopend op van 9u tot 12u.”