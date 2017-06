Ham - KVLV Oostham organiseerde haar ShareFair in het Kristoffelheem van Oostham. “Tijdens onze ShareFair van KVLV was er een weggeefmarkt van speelgoed, er waren allerlei workshops waarbij oude materialen een tweede leven kregen, er was onze Repair café en nog veel meer”, zo vertelt Nicole Schellekens van KVLV. “Om alles in goede banen te leiden, kregen we de hulp van KWB Genebos en KVLV Genendijk.”