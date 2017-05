Kinderen van leesclub ontvangen bekende figuren

Ham - In en rond de bibliotheek van Ham vond de eindhappening plaats van de KJV. KJV of Kinderjury Vlaanderen is een leesclub voor jongeren van 6 tot 17 jaar.

“In onze gemeente bereiken we met KJV 85 kinderen en dat is heel veel voor een leesclub”, zo zegt Stefan Bosmans van de Hamse bibliotheek. “Op het slotfeest waren 65 kinderen aanwezig. Zij mochten deelnemen aan allerlei leuke workshops en kregen bezoek van een aantal bekende mensen zoals mediafiguur Dimitri Leue, auteur Do Van Ranst en illustrator Seppe Van Den Berghe.” Op het einde van de dag volgde een receptie met de ouders en werden de bekroonde boeken van KJV bekendgemaakt. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat de leden van KJV doorheen het jaar een aantal boeken lezen. Tijdens de samenkomsten worden er allerlei activiteiten georganiseerd om nadien de beste boeken uit te kiezen. En dan is het aan de KJV'ers om hun favoriete boeken aan te duiden.