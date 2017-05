Leer werken met een AED toestel

Ham - In Ham werden er 4 automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen) geplaatst. Je vindt ze aan het gemeentehuis, het OCMW-gebouw en aan de sporthallen. Om ze te leren gebruiken, organiseert onze Rode Kruisafdeling een opleiding in reanimatie en AED-gebruik.

Deze vindt plaats op dinsdag 20 juni van 19.00 tot 22.15 uur in het gebouw van het Rode Kruis in de Bergstraat 37F in Genebos.

Inschrijven kan via www.ham.be/inschrijven. Het aantal deelnemers per cursus is beperkt tot 15. Voor deze opleiding betaal je 15 euro die je na deelname teruggestort krijgt. Breng daarom zeker je bankrekeningnummer mee naar de les!

Info: dienst welzijn - 013 61 10 18 – gunther.geuens@ham.be