Ham - De gemeente Ham gaat over tot de verkoop van een bouwgrond in de Merelstraat. Dit lot wordt verkocht via het online biedingsplatform ‘COVAST’. Een bod uitbrengen kan via je plaatselijk immokantoor. Prijzen, info over de loten en deadlines vind je op www.covast.be of bij je plaatselijk immokantoor.

De opeenvolgende biedingen kan je daarna opvolgen via de website van COVAST.