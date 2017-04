Jionni Schoonis stelt tentoon in Hamse gemeentehuis

Ham - Nog tot en met 26 mei zijn de schilderijen van Jionni Schoonis te bewonderen in het gemeentehuis van Ham. Passie voor vorm en kleur heeft Jionni Schoonis altijd gehad en dat is zeker te zien in zijn schilderijen.

“De tentoongestelde abstracte schilderijen hebben een sculpturale vorm, wat steeds weer een verrassend effect geeft”, zo vertelt kunstenaar Jionni Schoonis. “Ook over het kleurenpallet is nagedacht, zodat er een ware kleurexplosie ontstaat. Vorm en kleur zijn voor mij altijd al heel belangrijk geweest.” Het is daarom waarschijnlijk dat Johnny Schoonis, want zo is zijn echte naam, een roeping had als kapper. “Maar met een drukke job bleef er in mijn jonge jaren maar weinig tijd over om mijn nog grotere passie te kunnen waarmaken, namelijk het schilderen”, zo vertelt Jionni. “Ergens in mijn achterhoofd bleef de drang om te schilderen echter sluimeren.”

Autodidact

Tijd om naar een kunstacademie te gaan of om andere professionele begeleiding te zoeken was er niet, dus is Jionni zelf maar begonnen aan zijn passie en is hij beginnen schilderen. Het was vooral de bedoeling om andere mensen mee te laten genieten van zijn gedachten en zijn kleurenspel. “Maar als autodidact en perfectionist was het niet altijd evident in het begin”, aldus nog de Hamse schilder. Alles moest en zou immers altijd beter kunnen. Met veel vallen en opstaan, nooit opgeven en steeds weer opnieuw uitproberen werd het eindresultaat uiteindelijk toch wat de schilder in zijn gedachten had.

Wie ook eens graag in de wereld en gedachtegang van Jionni Schoonis wil kijken, kan terecht op het gemeentehuis in de Dorpsstraat in Ham. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren nog tot 26 mei.