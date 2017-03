Neos-leden proeven verschillende Whisky’s

Ham - Neos Ham organiseerde in Genebos een Whisky proefnamiddag. “En met succes want we mochten ongeveer 40 geïnteresseerden ontvangen in zaal Sint-Jan”, zo vertelt secretaris Karel Cools. De aanwezigen kregen eerst de nodige theoretische uitleg van de Whiskyclub van Diest en Ham.

Verder werden een aantal elementaire begrippen rond Whisky uitgelegd en werd uit de doeken gedaan hoe Whisky gemaakt wordt. En dan was het tijd om te proeven. De aanwezigen kregen een zestal Whisky’s voorgeschoteld met de nodige uitleg over de streek waarvan het goedje vandaan komt en van de manier van distilleren.