Voorlezen, het leukste kwartiertje van de dag

Ham - Voorlezen is zoveel meer dan hardop lezen. Het is samen met je kind een nieuwe wereld vol wonderen binnenstappen. En voorlezen kan je leren. En wel op 22 of 24 maart in de bib van Ham.

Na deze vorming heb je als ouder, grootouder en opvoeder geen enkele reden meer om niet voor te lezen aan je (klein)kind. De Dienst Cultuur, Bibliotheek en kinderdagverblijf-kinderopvang Patoe hebben de handen in mekaar geslaan voor dit initiatief. Op woensdag 22 maart wordt deze voorleessessie gegeven voor (groot)ouders van kinderen tussen 1 en 6 jaar. Vrijdag 24 maart zijn de (groot)ouders van kinderen tussen 7 en 10 jaar aan de beurt. Het startsein wordt telkens gegeven om 19.30 u. De lessen duren tot 21.30 uur en vinden plaats in de bibliotheek van Ham. Deelnemen kost 5 euro.