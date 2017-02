‘Cyberpesten… pesten in een modern jasje’

Ham - Veel kinderen en jongeren hebben een glimmende smartphone en een computer of tablet met supersnel internet. Babbelen werd chatten, schrijven werd twitteren of facebooken en pesten werd jammer genoeg cyberpesten. Op 23 februari leer je in de Stip hoe we hiermee kunnen omgaan en hoe we dit vermijden.

Ouders maken zich vaak zorgen over cyberpesten. Welke vorm kan het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen te werk? Maar vooral: hoe kunnen we onze kinderen helpen om cyberpesten te voorkomen of te verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind belaagd wordt door een cyberpester? Wat als hij zelf een pestkop is? En hoe kan je kind als omstaander reageren op het pesten?

Deze vorming werd onlangs helemaal vernieuwd i.s.m. het netwerk 'Kies Kleur Tegen Pesten' en Child Focus. Met de nieuwste gegevens, praktische voorbeelden en filmpjes.

Wanneer? Donderdag 23 februari om 19.30 uur

Waar? Jeugdhuis De Stip, Stipstraat 2

Spreker? Lien Cleynhens

Voor wie? Voor ouders van kinderen van 11 tot 18 jaar

Prijs? Gratis

Inschrijven kan via welzijn@ham.be maar is niet verplicht.

Deze infoavond is een organisatie van het gemeentebestuur Ham dienst welzijn i.s.m. de jeugddienst, de integratiedienst en de Gezinsbond Kwaadmechelen.