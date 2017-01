Ham - Op zondag 22 januari om 9.00 uur organiseert de bibliotheek i.s.m. Davidsfonds Kwaadmechelen haar jaarlijks Literair ontbijt. Kom en geniet van een heerlijk ontbijtbuffet. Tussendoor maak je kennis met Hams talenten als Fee Pinxten, Jo Leyers en Evy Swevers.

Inschrijven kan in de bib of bij de bestuursleden van Davidsfonds. Leden (van de bib of van het Davidsfonds) betalen 15 euro, niet leden 17 euro.

Info en reservaties: bibliotheek@ham.be of www.ham.be/tickets