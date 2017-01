Jonge ondernemer valt in de prijzen met zijn zwemvijvers

Ham - Al voor de elfde keer werden de beste zwembadbouwers en wellnessinrichters van het land gehuldigd tijdens de wedstrijd van Zwembaden Plus. Traditiegetrouw gingen een aantal Limburgse bedrijven met eremetaal aan de haal. In Ham behaalde de jonge ondernemer Hans Ollevier (25) twee keer goud met zijn zwemvijvers.

Ongeveer vijf jaar geleden begon Hans Ollevier mee te draaien in het bedrijf van zijn vader Mario Ollevier. “Stilaan ben ik me beginnen te specialiseren in het vijver- en zwemvijvergebeuren”, zo vertelt de jonge Hamse ondernemer. “Ik ben dan op bezoek gegaan op heel wat beurzen en firma’s waar ik de nodige kennis en knowhow kon opdoen. Uiteindelijk heb ik het bedrijf Ollevier Waterprojects opgericht. Mijn vader, Mario Ollevier, zorgt nog steeds voor de plannen van de vijvers en zwemvijver. Ikzelf ben gespecialiseerd in het berekenen en plaatsen van filters en dergelijke. We zijn vooral bezig met biologische zwemvijvers en zwembaden waarbij er geen chloor meer aan te pas komt om het water zuiver te houden.”

Japanse tuin

Ondertussen heeft Hans heel wat grotere projecten gerealiseerd en wordt hij zelf om advies gevraagd bij de Japanse tuin in Hasselt als er problemen opduiken met de waterkwaliteit van de waterpartijen. “Van eind dit jaar help ik de Japanse tuin met advies om de waterkwaliteit en –helderheid te verbeteren”, aldus nog Ollevier.

Goud

Onlangs heeft Hans Ollevier ook deelgenomen aan de wedstrijd van Zwembaden Plus. “In totaal waren er 400 inschrijvingen waarvan er per categorie vijf deelnemers geselecteerd werden. Zwembadbouwers en biologen bekijken bij hen de waterkwaliteit, de inkleding, de afwerking en noem maar op. Vorig jaar heb ik me voor de eerste keer ingeschreven voor de wedstrijd en behaalde ik twee keer zilver. Dit keer was het twee keer goud en dit zowel in de categorie 60.000 plus, de duurdere zwemvijvers, als de 40.000 min, de goedkopere versie.”

Voor Hans Ollevier is deze prijs een bevestiging van dat hij goed bezig is en geeft het hem zeker vertrouwen om verder te doen.

Vivarium

Het toeval wil dat er ook vorige week nog een andere prijs in de bus viel bij Ollevier. “Een klant had zijn vijver ingeschreven bij een wedstrijd van Vivarium, een bekende vijverbeurs in Nederland”, aldus nog de Hamse ondernemer. “Ook hier heeft de zwemvijver die we er gebouwd hebben goud behaald. Het gaat hier om een wedstrijd die over de ganse Benelux loopt.”