Fruittelers blijven rustig ondanks kans op hevig onweer: "We kunnen alleen maar afwachten"

Sint-Truiden - Onze provincie zou maandagavond weleens getroffen kunnen worden door een hevig onweer. Dat zegt weerman Ruben Weytjens op zijn Facebookpagina. “Ik doe dit niet uit sensatiezucht, maar ik voel me verantwoordelijk om deze waarschuwing te verspreiden”, klinkt het. De fruittelers in Sint-Truiden blijven vooralsnog rustig. "We kunnen nu niet veel doen", klinkt het. "Het is afwachten tot morgen. Dan zullen we weten of er al dan niet schade is."

Afgelopen nacht ontsnapte Limburg op het nippertje aan een zware onweersbui. "Zondagavond ontstond er een omvangrijk onweerscomplex boven het westen van Frankrijk", aldus Weytjens. "Dat is vervolgens de Noordzee op getrokken en vervolgens rakelings tussen de Vlaamse en Britse kust doorgeschoven, om vervolgens naar binnen te krullen richting Nederland."

Maandagavond hebben we mogelijk minder geluk. Volgens Weytjens krijgen we immers te maken met "een potentieel gevaarlijke situatie". "Ik voorspel geen zwaar onweer maar waarschuw wel voor de kans op lokaal hevige buien. Daarbij is er ook kans op hagel en zeer veel neerslag in korte tijd. Ook lokale windverschijnselen behoren tot de mogelijkheden."

Fruitteelt

Een mogelijk onweer kan slecht nieuws betekenen voor de Limburgse fruittelers. Zij kunnen echter niet veel doen om eventuele schade te voorkomen. "Ik kan mijn hagelkanonnen 's nachts niet gebruiken omdat ze te veel lawaai maken", zegt fruitteler Filip Vanroye. "Het enige dat we kunnen doen is afwachten. We zullen dinsdagochtend dan wel zien of er schade is."

Dat wordt bevestigd door Jef Vercammen van het Proefcentrum Fruitteelt. "Zo'n storm is ook plaatselijk dus het is nu niet te voorspellen waar die precies zal plaatsvinden", voegt hij toe.