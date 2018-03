Het Sint-Leonardusinstituut zet p- dag mee in de kijker

Foto: if

Zoutleeuw - 14 maart is jaarlijks een hoogdag voor de wiskunde en dit laat men in het Sint-Leonardusinstituut niet onopgemerkt voorbij gaan.

Voor de leerlingen is er geen ontsnappen aan dit magisch getal. π werd tot wel 100 cijfers na de komma uitgehangen in de school, een halve cirkel van de speelplaats werd gevuld met π – droedels en na de speeltijd was het tijd voor een π – groepsfoto.

Leerlingen werden uitgedaagd om zoveel mogelijk cijfers van het getal π te noteren en gingen op zoek naar hun geboortedatum in dit oneindig lange getal. Een leerling was er zelfs in geslaagd om 225 cijfers correct op te schrijven! Winnaars en deelnemers werden beloond met π – donuts en π – tassen. Elke leerling kreeg een frangipane, geen langwerpig, maar een cirkelvormig uiteraard…