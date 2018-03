Bertha Trekels viert eeuwfeest

Zoutleeuw - Bertha Trekels heeft haar verjaardag gemeen met Nina Hagen, Gaston Berghmans en Frederik IX van Denemarken, maar geen van hen werd even oud als zij. Op zondag 11 maart bereikte Bertha Trekels de leeftijd van honderd jaar.

Anna Celina trekels is geboren in Ransberg. Als jongste van een gezin met acht kinderen, moest Bertha al op haar veertiende de school verlaten om mee met haar ouders bieten te rooien in Wallonië. De jongste van die bende is de oudste geworden.

Dat harde werken heeft haar ongetwijfeld geholpen om de 100 te bereiken, zegt ze. Dat “… en het feit dat ze nooit in de kelder is gevallen. Hahaha” Bertha heeft haar zin voor humor nooit verloren en kan ook nog steeds van mannelijk schoon genieten. Ze is een zonnetje in huis bij Philemon & Baucis waar ze sinds oktober 2012 verblijft. Directrice Kathleen Moons “Bertha kijkt al een heel jaar uit naar deze verjaardag. Ze kleedt zich piekfijn, want ze vindt het altijd belangrijk om er verzorgd en goed uit te zien. We zijn heel blij dat we met haar deze verjaardag mogen vieren.”

Bertha Trekels heeft vier kinderen, waarvan twee dochters momenteel nog in leven zijn: Lucienne en Vivianne. Bertha, haar familie, haar vrienden in het woonzorgcentrum en het voltallige personeel van Philemon & Baucis vierden samen het eeuwfeest. Dat gebeurde met toeters, bellen, accordeon en heel veel taart.